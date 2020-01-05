Dışişleri Bakanı Zarif, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile telefonda görüştü

Bölgede yaşnana son gerilimler, ABD'nin uyguyladığı devlet terörü ve Nükleer Anlaşma ile ilgili son gelişmeler, ikilinin görüştükleri başlıca konuları oluşturdu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell twitter hesabından yapıtğı paylaşımda, 'İran Dışişleri Bakanı Zarif ile son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundum. Bu telefon görüşmesinde tansiyonun düşürülmesi gerektiğini ifade ettim. Ayrıca dünya güvenliği için yaşamsal önem taşıyan Nükleer Anlaşma'nın korunmasıınn önemine değindim. Ben AB dış politikasının koordinatörü olarak sorumlulkları üstlenmeye devam ediyorum' ifdadesin kullandı.

Borrell, General Kasım Süleymani'nin ABD terörist kuvvetlerince şehit edilmesinden sonra da bir açıklama yapmıştı.

AB yetkilisi açıklamasında, 'AB, etkili bütün oyunculara, bu kritik dönemde azami sorumluluk ve sabır göstermelerini bekliyor' dedi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.