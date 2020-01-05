İran Başsavcısı, ABD'nin terör eyleminin uluslararası kurumlar nezdinde takip edileceğini açıkladı

General Kasım Süleymani'yi Anma Töreni'nde konuşan Hüccetü'l-İslam Caferi Münteziri, 'Trump'ın yaptığı bu eylem, uluslararası yasa ve kurallar uyarınca cinayettir ve bunu mutlaka takip edeceğiz. Uluslararası kurumlara ümitli olmasak da uluslararası arenada bu konuyu hukuki açıdan takip etmeye devam edeceğiz' ifadesini kullandı.

İran'ın aziz halkının geçtiğimiz 40 yıl içinde bütün alanlarda boş oturmadıklarını gösterdiklerini ifade eden Münteziri, 'Bu 40 yıl içinde çeşitli alanlarda çok değerli kişi ve şahsiyetleri kaybettik ve bizim alanımız hiçbir zaman boş kalmamıştır' değerlendirmesinde bulundu.

General Kasım Süleymani'nin şehit düşmesi ile düşmanın çok değerli bir sermayeyi İran'ın elinden almasına rağmen, İran halkının kesinlikle onun boşluğunu hissettirmeyeceğinin altını çizen İranlı yetkili, ^'Bu yolda yetişip büyüyenler, onun yerini doldurmaya çalışacaktır' diye konuştu.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.