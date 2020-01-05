Zarif: ABD'nin Batı Asya'da şer dolu varlığının sonu başlamıştır

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’24 saat önce, diplomat gibi görünen küstah bir palyaço, insanların Irak'ta dans ettiğini iddia etti. Bugün yüzbinlerce gururlu Iraklı erkek ve kız kardeşimiz, ona topraklarında tepkilerini gösterdi. ABD'nin Batı Asya'da şer dolu varlığının sonu gelmiştir’ diye yazdı.

ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi de İran Dışişleri Bakanlığına çağırılarak, İran'ın ABD'nin bu cinayeti işlediği nedeniyle şiddetli protesto kendisine iletildi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis Cuma gece yarısı Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan çıkarken Amerikan İHA'ları tarafından füzeli saldırı ile hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyid Ali Hamanei, saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.