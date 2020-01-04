4 Oca 2020 23:57
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News Code: 83620903
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İran'dan Uzakdoğu Asya ülkelerine 43 bin ton mürekkepbalığı ihracatı

İran'dan Uzakdoğu Asya ülkelerine 43 bin ton mürekkepbalığı ihracatı

Tahran, İRNA- İran Balıkçılık Kurumu Deniz Canlılarını Geliştirme Ofisi Genel Müdürü, geçtiğimiz yıl ülkeden Uzakdoğu Asya'y 43 bin ton mürekkepbalığı ve at donu balığı ihracatı yapıldığını duyurdu.

Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,  Balıkçılık Kurumu Deniz Canlılarını Geliştirme Ofisi Genel Müdürü İsa Gülşahi yaptığı açıklamada, 2018 yılında İran balıkçılık ihracatının yüzde 30'unu mürekkepbalığı ve benzeri ürünlerin ihracatı oluşturduğunu kaydetti.

Motobalık olarak bilinen ufak balıkları güney denizinde ihraç ettiklerine değinen Gülşahi, bu tür balıkların büyük katma değerlerinin yanı sıra ihracat değerinin de yüksel olduğu ifade etti.

Gülşahi bu tür balıkların genellikle Srilanka, Umman, Uzakdoğu Asya, Tayland ve Malezya'ya yapıldığını bildirdi.

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