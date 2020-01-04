İran ve Irak dışişleri bakanlarından ABD'nin terör eylemini kınama açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Irakşı mevkidaşı Hekim ile telefon görüşmesinde ABD'nin General Kaım Süleymani'yi şehit etmesinin bir terör eylemi olduğunu ve Hekim ile ikili ve bölgesel meseleleri görüştüğünü açıkladı.

ABD'nin Irak'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini söyleyen Zarif, ABD'nin son terör eylemini Hekim ile masaya yatırdı.

Zarif ayrıca Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ve Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de telefonda görüşerek, son bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif dün de BM Genel Sekreteri Gutterres ile de telefonda görüşmüştü. Zarif ayrıca bu sabah saatlerinde Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Siracüddin Mihreddin, bugün İranlı mevkidaşı ile telefonda yaptıkları görüşmede, son ikili, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.