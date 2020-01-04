Cumhurbaşkanı Ruhani: Saldırganın karşısında sessiz kalmak, onu cesaretlendirir

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın bölgede tansiyon ve gerilimi başlatan taraf olmadığını ifade ederek, 'Hepimiz hep birlikte ABD'nin saldırganlığına karşı koymazsak, bölgeyi üyük tehlikeler bekliyor' diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu büyük faciadan dolayı İran'a başsağlığı dilemesi nedeniyle teşekkür eden Ruhani, 'İran ve Türkiye, her zaman karmaşık konular hakkında istişare ve ortak değerlendirmeler yapmıştır. Mantıksız eylemlere karşı koymalıyız, aksi takdirde saldırgana karşı sessiz kalmak, onu daha da cesaretledirir' değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Genelal Süleymani'nin bölgede teröristlere karşı eşsiz bir rol oynadığını kaydeden Ruhani, 'Siz de çok iyi biliyorsunuz General Süleymani, son yıllarda mücadele alanında nasıl büyük görevler üstlenmiştir. ABD'nin bu işi çok yanlıştı. ABD, Irak'ın egemenliğini ihla ederek bu ülke topraklarında terör eylemi yaptı ve bu Irak'ın bağımsızlığını ayaklar altına almak demektir' ifadesini kullandı.

Ruhani, görüşmenin sonunda Suriye konusuna da değinerek, 'İran, Türkiye ve Suriye başkanları olarak Suriye'de krizin sonlandırılması çabalarımızı artırmalıyız. Tahran'da sizi görmekten mutluluk duyarım' diye ekledi.

Erdoğan: Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şehit General Kasım Süleymani'nin şehit düşmesi nedeniyle İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran hükümeti ve halkına başsağlığı dileyerek, 'Şehir Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım' dedi.

Şehit Süleymani'nin muhteşem cenaze törenini Irak televizyonundan izlediği kaydeden Erdoğan, 'Bu görüntüler, Irak halkının General Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü. Yabancı müdahaleler ve bölgesel çatışmalar, bölgenin istikrar ve huzura kavuşmasını önlüyor ve bu tür olayların bölge istikrar ve barışını tehlikeye düşürmesinin önüne geçmeliyiz' ifadesine yer verdi.

Çok köklü tarihi olan İran yönetim ve kültür yapısının bu dönemi mantığa dayanarak atlatacağını söyleyen Erdoğan, 'Yakında yapacağımız Tahran görüşmesinde ikili ve bölgesel konuları değerlendireceğiz' diye ekledi.