Dışişleri Bakanı Zarif, Türk mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zarif ve Türk mevdakiı Çavuşoğlu bu telefon görüşmesinde Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadete ermesinden sonra son ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu görüşmede, General Kasım Süleymani'nin şehadeti dolayısıyla İran hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Zarif dün de BM Genel Sekreteri Gutterres ile de telefonda görüşmüştü. Zarif ayrıca bu sabah saatlerinde Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı'nı kabul etti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Siracüddin Mihreddin, bugün İranlı mevkidaşı ile telefonda yaptıkları görüşmede, son ikili, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.