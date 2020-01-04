İran paratekvandosu, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iki sporcu ile katılacak

+75 kg'de mücadele eden Asger Azizi, yarı finale yükselerek, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda İran'ı temsilc edecek ikinci sporcu oldu.

2019 yılı paratekvandocuları sıralamasına göre Asger Azizi, 160.48 puanla Tokyo Paralimpik Oyunları'na kartılma hakkı elde etti.

İtalya'nın Bari kentinde düzenlenen Avrypa Paratekvando Yarışmalarına katılan Milli sporcumuz Asger Azizi'den önce İran'dan Mehdi Purrehnima -75 kg'de K44 kategorisinde diğer rapkilerine fark atarak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunmlarına katılma hakkını elde etmişti.

İran Milli Paratekvando Takımı'nın hazırlık kampı ülkenin güneyinde Fars Körfezi'nde bulunan Kiş Adası'nmda düzenlenmekedir. Bu hazırlık kampı 16 Ocak tarihine kadar sürecek.