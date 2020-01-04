Yılın il sekiz ayında çimento zinciri ihracatında yüzde 22'lik artış yaşandı

Çimneto sektörünün performansının gösteren tablolara baktığımız zaman, İran çimento ihracat piyasaları genellikle 37 ülkeden oluşmaktadır. Bunlar areasında 10 ülke, çimento ihracatının yüzde 78'lik bölümünü elde etti.

İran çimento sanayi 86. yılını kutlarken, yıllık 87 milyon ton çimento üretimi ile dünyanın altınıcı sırasında yer alıyor.

Ayrıca ülke içindeki çimento üretim kapasitesi yıllık 61 milyon tondur. Komşu ülkeler İran çimnetosunun ithalatçı pazarları arasında yer alıyor ve ayrıca çimentonun yanı sıra, bu sektörün teknolojisini de ithal etmek istiyorlar.

Resmi istatistiklere bakıldığında, İran'da çimento sektöründe kullanılan makine ve cihazların yüzde yetmiş beşi ülke içinde üretilebilri ve sanayi ile üniversite arasındaki bağların güçlenmesi ile bu konuda gereken kapasiteye ulaşmak mümkün görüğnmektedir.