İran'ın sünger demir ihracatı yüzde 75 büyüdü

Ülkeden yurt dışına yapılan sünger demir ihracatının verilerine baktığımız zamna, söz konusu dönemde 20 ülkenin İran'ın sünger demir ihracatına sıcak baktıkları, ve geçen yılın aynı döneminde bu ülkelerinin sayısının 10 ülke olduğunu görebiliriz. Bu nedenle İran sünger demir ihracatından elde edilen döviz girdisi dikkate değer biğr konu olarak karşımıza çıkıyor.

Demir çelik sektörü iş adamlarının öngörülerine göre, İran'dan yurt dışına yapılşan sünger demir ihracatının İran yılının ikinci yarısında düşebilir. Bunun nedenlerinden biri büyük demir çelik üreticilerinin sünger demir piyasasına girdikleri ve bunun sonucunda ihracat açısından bir düşme yaşanabileceği ifaede edilmektedir.

Daha önceki verileri ele aldığımız zaman ise bu yı8lın ilk altı ayında ülkeden yurt dışına 605 bin ton sünger demir ihracatının gerçekleştiğini ve bu dönemdeki ihracat miktarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 büyüdüğünü görebiliriz.

İran'ın toplam ihractı açısından da yılın ilk altı ayında sünger demir ihracatının toplam ihracat içindeki oranı yüzde 9.3'tür. Bu rakamla ihracat malları arasında sünger demir üçüncü sırayı elde etmiştir.