4 Oca 2020 14:49
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News Code: 83620345
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İran bayrağı, Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda dalgalandı

İran bayrağı, Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda dalgalandı

Tahran, İRNA- İranlı spor kafilesinin yetkilileri ve Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın düzenleyicilerinin katılımıyla İran'ın bayrağı burada dalgalandı.

Birkaç gün sonra İsviçre'nin Lozan kentinde başlayacak 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na İran 6 temsilci ile katılacaktır. İran spor kafilesinin sorumlusu, İran Kış Sporları Federasyonu Başkanı Seyyid Abdi İftihari'dir.

İran adına müsabakalara katılacak oyuncuların isimleri şöyle:

Artemis Hüseyni, Roham Seba, Fernuş Şimşeki, Emirhüseyin Bendali, Roksana Save Şimşeki ve Ali Kelhor

İran spor kafilesinin 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na uğurlama töreni, İran Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İran Ulusal Olimpiyat Komitesi yetkililerinin katılımıyla Tahran'da bulunan Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin binasında düzenlendi.

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