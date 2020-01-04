İran ve Katar dışişleri bakanları, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ve Katar dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede taraflar, ikili, bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanı Zarif bu görüşmede yaptığı açıklamada, ABD'nin General Kasım Süleymani'yi şehit etmesinin terör eylemi olduğunu ve ABD'nin bunun sonuçlarından sorumlu olacağını belirterek, 'İran böglede tansiyondan yana değildir ve bize göre yabancı ve bölge ötesi güçlerin bölgedeki varlığı, kritik bölgemizde istikrarsızlık, güvensilzik ve tansiyonun yükselmesinin nedenidir' dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Kurumu Başkanı Ebumehdi Mühendis de dahil olmak üzere Direniş Ekseni komutanlarını şehit etmesinden sonra Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taraflara itidal çağrısı yapılarak, Irak ve bölgenin sonsuz şiddetin içine girmemesi temennisinde bulundu.