4 Oca 2020 14:39
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İran, General Süleymani'nin şehit edilmesini terör eylemi ve cinayet olarak tanımladı

İran, General Süleymani'nin şehit edilmesini terör eylemi ve cinayet olarak tanımladı

New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na yönelik gönderdiği mektubunda, ABD'nin General Süleymani ve beraberindeki heyeti şehit etmesinin terör ve cinayet eylemi olduğunu ve bunun ABD için uluslararası sorumluluk doğurduğunu bildirdi.

Taht-ı Revançı mektubun bir bölümünde, bu terör eyleminin doğrudan ABD Başkanı'nın talimatı ile gerçekleştiğine işaret ederek, 'Bu eylem, cinayet ve devlet terörünün açık örneği, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ve özellikle BM Antlaşası'de açıkça belirtilen ilkelerin ihlali olarak ABD için uluslararası sorumluluk doğurmuştur' dedi.

ABD'nin bu yasa dışı ve maceracı eyleminin bu ülkenin terörle mücadele iddiasını boşa çıkardığına değinen İran'ın BM Daimi Temsilcisi, 'Aslında ABD, terörle mücadele edenlere karşı mücadele etmektedir. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi de kendi sorumluluğunu üstlenmeli ve ABD'nin bu askeri ve tehliklei maceracılığının uluslararası barış ve güvenliğin üzerindeki vahim sonuçlarını dikkate alarak, bu yasa dışı cinayet eylemini kınamak zorundadır' diye ekledi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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