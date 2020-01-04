İran'ın ABD'nin mesajına yönelik yanıtı, İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ne iletildi

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'nin General Sülyemani'nin şehadetinden sonra ABD'den İran'a mesajlar ilettiğini açıklamasının ardından İRNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, 'Dün akşam ABD'nin çıkarlarını gözteen büyükelçi olarak İsvişçre'nin Tahran Büyükelçisi, bir kez daha Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, ABD'ye yönelik gerekli mesajımızı kendisine ilettik' diye konuştu.

Dışişleri Sözcüsü twitter hesabından da yaptığı açıklamada, 'General Süleymani'nin ABD güçlerince şehit düşmesinden sonra, İsviçre'ninn Tahran Büyükelçisi ABD'nin ülkemizdeki çıkarlaırnı gözeten büyükelçi olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İran'ın çok sert ve şiddetli protestosu kendisine iletidi' ifadesini kullanmıştı.

Musevi paylaşımın dedamında şu ifadelere yer verdi: 'İsviçre Büyükelçisi'ne ABD'nin bu eyleminin açıkça devlet terörü olduğunu ve ABD rejiminin bunun bütün sorumluluk ve sonuçlarınba katılacağını belirttik.'

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.