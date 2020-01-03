Ayetullah Hamenei: General Süleymani Allah yolunda kimseden ve hiçbir şeyden korkmazdı

Ayetullah Hamenei görüşmede şehit süleymani’nin ihlas ve fesakarlığına işaretle, ‘’ Hacı Kasım defalarca şahadetle karşı karşıya gelmişti fakat Allah yolunda, görevi ve cihat yolunda hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmazdı. ‘’ dedi.

Şehidin ailesine ve tüm İran halkına sabır temenni eden Ayetullah Hamenei, ‘’Bugün halkın nasıl sokaklara döküldüğünü gördük, cenazede de neler yaşanacağını göreceğiz. Şahadetin kıymetini anlamak için bu nimetler gözlerimizin önündedir. Hacı Kasım Şahadet istiyordu ve şehit olmak için gözyaşı dökerdi. ‘’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, dışarıdaki cihadın iç cihada bağlı olduğunu belirterek, şehidin kızına hitaben, ‘’ Tüm halk babanız için yas tutmaktadır ve bu kadirşinaslık kendisinin büyük ihlasından dolayıdır. ‘’ dedi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012