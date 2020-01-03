Zarif: General Süleymani’nin şahadetinin tüm sonuçlarının müsebbibi terörist Amerika rejimidir

Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu dile getirdi.

Zarif, Amerika’nın General Süleymani aleyhindeki saldırısının terörist bir eylem olduğunu belirterek, kendisinin terör grupları ile mücadelesinden dolayı bölge halkları nezdinde çok sevildiğini belirterek, General Süleymanı’nin şehit edilmesinin kimsenin elinde olmayan sonuçları olacağını ve bunların müsebbibinin Amerika’nın terörist rejimi olduğunu söyledi.

Guterres de Amerika’nın bu uygulamasından duyduğu kaygısını belirterek bunun bölgede gerginliği arttıracağını söyledi.

General Süleymani ve Irak Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Muhendis bu sabah Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında Amerika tarafından hedef alınarak şehşit edildiler.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012