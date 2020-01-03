Beşar Esad: Suriye halkı hiçbir zaman General Süleymani’yi unutmayacaktır

Cumhurbaşkanı Beşar Esad Geeral Süleymani başta olmak üzere direniş yıldızlarından bazı komutanların şehit edilişleriyle ilgili olarak, İslam İnkılabi Rehberi ve İran Cumhurbaşkaı Hasan Ruhani’ye taziye mesajları gönderdi.

Esat, Ayetullah Hamenei’ye hitaben gönderdiği taziye mesajında, General Kasımi’nin terör ve destekçilerine karşı Suriye’yi savunma ve terörist örgütlere karşı birçok zaferindeki açık izlerinde, Suriye Arap Ordusunun yanında duruşunu hiçbir zaman unutmayacak olan Suriye halkının belleğinde ölümsüz olarak kalacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Esad, Amerikan yönetiminin işlediği bu hain kanlı eylemin, bölge ve tüm dünyada Siyonist ve sömürgeci projelerin hizmetine orman kanunu, kaos ve istikrarsızlığı yaymak, onun terörü desteklemedeki süregelen yolu izlediğini bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Esad, saldırının direniş azmine, bölgede yıkıcı Amerikan politikası yanı sıra dünyadaki tüm zulüm ve saldırgan güçlere karşı sürdürülebilirliğine azim katacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Esad, hiç şüphesiz şehit Süleymani ve arkadaşlarının yolu, şehit olmasında sonra direniş gençliğinin aklında kazınarak artacağını ayrıca bu gençlik şehit ve arkadaşlarının izledikleri yoldan daha azimli ve kararlı bir şekilde yürümelerini arttıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Esad, Cumurbaşkanı Ruhani’ye gönderdiği mesajında, “Gaddar ve korkak Amerikan saldırısı sonucunda, başta Kudüs Alay Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani olmak üzere Direniş yıldızlarından bazılarının şehit düşmeleri acımıza acı kattı ve hüzünlendirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad; direniş davası hizmeti, hakkı ve onuru savunmada söz konusu komutanların şehit düşmesi, bu yolda onlarla birlikte yürüyen herkesin yolunda meşale olarak kalacağını, gelecek nesil direniş savaşçılarının kalbinde, nerede olurlarsa olsunlar Amerika Birleşik Devletlerinin bölgemizde sürekli olarak uyguladığı, halkların haklarını ve egemenliklerini ihlal eden saldırgan politikalarında son vermek için gereken her şeyi yapma ısrar ve azimetlerini güçlendirecektir” dedi.

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2012