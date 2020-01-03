Farazmand: Trump ve Pompeo erken sevindi

Farazmand, CNN Türk’e yaptığı açıklamasında yapılan saldırının aptalca bir hareket ve cinayet olduğunu söyledi.

Farazman, ‘’Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız dedik ama ABD'nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu da ABD'ye aittir. ‘’ dedi.

Farazmand, ‘’ Süleymani Irak'ta misafirdi. Bu yaptıklarından ABD'nin korkması gerekiyor’’ diyerek, bu hususta Tahran’ı ne karar alacağının beklenilip görülmesi gerektiğini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012