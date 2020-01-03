3 Oca 2020 17:57
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News Code: 83619201
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Farazmand: Trump ve Pompeo erken sevindi

Farazmand: Trump ve Pompeo erken sevindi

Ankara, IRNA- İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Amerika’nın Kudüs Ordusu Komutani General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesi ile ilgili, "Trump ve Pompeo erken sevindi. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecek" dedi.

Farazmand, CNN Türk’e yaptığı açıklamasında yapılan saldırının aptalca bir hareket ve cinayet olduğunu söyledi.

Farazman, ‘’Savaşı başlatan taraf biz olmayacağız dedik ama ABD'nin bu hatasının bir sonucu olacaktır. Bunun sorumluluğu da ABD'ye aittir. ‘’ dedi.

Farazmand, ‘’ Süleymani Irak'ta misafirdi. Bu yaptıklarından ABD'nin korkması gerekiyor’’ diyerek, bu hususta Tahran’ı ne karar alacağının beklenilip görülmesi gerektiğini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012

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