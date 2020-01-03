Amerika’nın General Süleymani aleyhindeki saldırısı o ülkenin Batı Asya’daki en büyük strateji hatasıdır

İran Milli Güvenlik Konseyinin bugün yapılan olağanüstü toplantısı sonrası yayınlanan bildiride, ‘’İslam İnkılabı Rehberinin de ifade ettiği gibi ellerini General Süleymani’nin kanına bulayanları sert bir intikam beklemektedir ve bu caniler uygun zaman ve mekanda bu intikamla karşı karşıya olacaklardır. ‘’ denildi.

Bildiride cihat ve direniş cephesinin katlanarak yoluna devam edeceği vurgulanan bildiride bu cinayetten medet umanların bu kabil eylemlerle İran İslam Cumhuriyetinin direniş politikasını sekteye uğratmayacağını bilmeleri gerektiğini ifade edildi.

Bu cinayetin IŞİD, tekfirci teröristlerle mücadele eden büyük komutandan alınan intikam olduğu ifade edilen bildiride, bu cinayetin Amerika eli ile Irak ve Suriye’de terörizmi yok eden sembol isimler aleyhine yapıldığı belirtildi.

Bu cinayetlerin tüm boyutlarının bugünkü İran Milli Güvenlik Konseyi toplantısında incelendiği ifade edilen bildiride, Amerikan rejiminin bu canice maceracılığın sonuçlarından sorumlu olacağı ifade edildi.

Bildirinin sonunda General Süleymani’nin dökülen kanının a diğer şehitlerin kanları gibi İran milleri ve dünyanın hürriyet yanlısı hakları için bereketleri olacağı ifade edildi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012