3 Oca 2020 17:38
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News Code: 83619175
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Doğu Perinçek: General Süleymani hepimizin şehididir

Doğu Perinçek: General Süleymani hepimizin şehididir

Ankara, IRNA- Vatann Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kudüs Ordusu Komutanı Kasım Süleymani’nin Amerika tarafından hunharca şehit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada Süleymani’nnin hepimizin şehidi ibaresini kullandı.

Perinçek General Süleyman’nin şehit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Asya topraklarının ve denizlerinin ABD ve İsrail teröründen arınması ve barışa kavuşması uğruna hayatlarını vermişlerdir. Onlar, hepimizin şehidi oldular" dedi.

Perinçek,  "İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şahabi Komutan Yardımcısı Mühendisi, Karadeniz'den Umman Denizi'ne uzanan insanlık cephesinin şehitleridir" ifadelerini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012

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