Doğu Perinçek: General Süleymani hepimizin şehididir

Perinçek General Süleyman’nin şehit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Asya topraklarının ve denizlerinin ABD ve İsrail teröründen arınması ve barışa kavuşması uğruna hayatlarını vermişlerdir. Onlar, hepimizin şehidi oldular" dedi.

Perinçek, "İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şahabi Komutan Yardımcısı Mühendisi, Karadeniz'den Umman Denizi'ne uzanan insanlık cephesinin şehitleridir" ifadelerini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012