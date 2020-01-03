Türkiye, General Süleymai terörünün bölgedeki güvensizliği arttıracağını bildirdi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyulduğu belirtilerek, ‘’Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz. ‘’ ifadesi yer aldı.

Açıklamada, ‘’ Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. ‘’ denildi.

Açıklamanın devamında, ‘’ Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir.’’ İfadesi yer aldı.

‘’Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur’’ ifadesinin yer aldığı açıklamada, ‘’Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz. ‘’ denildi.

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2012