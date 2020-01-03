Eski Cumhurbaşkaı Hatemi, General Süleymani’nin şehit edilmesini mahkum etti

Hatemi mesajında General Süleymani’nin şahadetinin İslam ve İran için büyük bir hasar olduğunu belirtti.

Hatemi, ‘’General Süleymani’nin Bölge ve Irak mütecavizleri eliyle şehit edilmesi kendisi arzusu olan şehitlik mertebesine ulaştırsa bile faziler ve mücahidet ve müstezeflerin kurtuluşunu isteyenleri yüreklerini acıyla doldurdu.’’ dedi.

Hatemi mesajının devamında şehidin ailesi ve tüm sevenleri için sabır temenni ederek kendisinin yolunun devamına vurgu yaptı.

Iraklı medya Amerikan helikopterlerinin eylemi gerçekleştirdiğini ve olayda Lübnan Hizbullah’ının Lideri Şeyh Hasan Nasrullah’ın Yardımcısı Naim Kasım’ın da şehit edildiğini iddia etti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012