İran halkı, Amerika’nın terörist eylemine karşı nefretini haykırdı

Tahran, IRNA- Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani’nin bu sabah Amerika tarafından bir terörist eylemle şehit edilmesi İran halkı tarafından mahkum edildi.

İran halkı bugün Cuma Namazları sonrası yaptıkları yürüyüşlerle Amerika’nın terörist eylemini kınadılar. Geniş halk kitleleri Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm sloganları atarak, Amerika’ya karşı nefretlerini bildirdiler. Yürüyüşlere katılanlar İran’ın bu vahşi eyleme kesin bir yanıt vermesini istediler. Iraklı medya Amerikan helikopterlerinin eylemi gerçekleştirdiğini ve olayda Lübnan Hizbullah’ının Lideri Şeyh Hasan Nasrullah’ın Yardımcısı Naim Kasım’ın da şehit edildiğini iddia etti. İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012