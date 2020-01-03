3 Oca 2020 14:30
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News Code: 83618848
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Ayetullah Hamenei, yeni Kudüs Ordusu Komutanını atadı

Ayetullah Hamenei, yeni Kudüs Ordusu Komutanını atadı

Tahran, IRNA- Amerika tarafından Şehit edilen Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehit edilmesinden birkaç saat sonra İslam İnkılabı Rehberi Kudüs Ordusu yeni komutanını atadı.

Ayetulla Hamenei, yayınladığı kararla Genneral İsmail Gaani’yi yeni Kudüs Ordusu komutanı olarak atadı.

Geeral Gaani’nin kutsal savunma döneminin en üst düzey komutanlarından olduğunu ifade eden Ayetulla Hamenei, General Ganani’den Kudüs Ordusu planlarının General Süleymani döneminde olduğu gibi devam etmesi direktifi verdi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012

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