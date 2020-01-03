Ayetullah Hamenei, yeni Kudüs Ordusu Komutanını atadı

Ayetulla Hamenei, yayınladığı kararla Genneral İsmail Gaani’yi yeni Kudüs Ordusu komutanı olarak atadı.

Geeral Gaani’nin kutsal savunma döneminin en üst düzey komutanlarından olduğunu ifade eden Ayetulla Hamenei, General Ganani’den Kudüs Ordusu planlarının General Süleymani döneminde olduğu gibi devam etmesi direktifi verdi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012