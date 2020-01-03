Zarif: Amerika devlet terörü uygulamakta

Zarif, General Süleymani’nin Amerika tarafından şehit edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Şehit Süleymani’nin arzusu olan şehitlik mertebesine ulaştığını fakat Amerika’nın yaptığı devlet terörü olduğunu ve Irak’ın bağımsızlık haklarının çiğnenmesi olduğunu söyledi.

Zarif, İran Kudüs Ordusu komutanı ve merhum Ebu Mehdi EL Mühendis’in Irak ve Suriye halklarının IŞID aleyhinde önemli rolleri olduğunu belirterek, bu olayın da Amerika’nın IŞİD’in hezimetinden dolayı acısının göstergesi olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’General Süleymani’nin kanı dieniş ağacını daha da güçlendirecek ve İran halkının birliğini daha da arttırarak Amerika’nın bölge politikalarını daha da etkisizleştirecektir.’’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012