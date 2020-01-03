General Hatemi: General Süleymani’nin intikamı alınacaktır

Hatemi yaptığı yazılı açıklamada, "Bu vahşi cinayet büyük şeytan Amerika'nın bölge ve Irak'ta terör destekçisi olduğunun açık delilidir. Saldırının karşılığı sert bir şekilde verilecek ve haksız yere dökülen kanın intikamı bu işe girişenlerden alınacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

Şerif, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu saldırının intikamının kesinlikle alacaklarını aktaran Şerif, "Devrim Muhafızları Ordusu ve direniş cephesi bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçecek." dedi.

Şerif, "Amerikalılar ve siyonistlerin anlık sevinçlerinin mateme dönüşmesi uzun sürmeyecek." ifadelerini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetulah Seyyidd Ali Hamenei saldırı sonrası İran’da 3 gün yas ilan ederek, bu saldırının intikamının alınacağını bildirdi.

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2012