Ruhani: General Süleymani’nin izzet ve direniş bayrağı dalgalanmaya devam edecek



General Süleymani’nin mütecaviz ve cani Amerika tarafından şehit edilmesinin İran milleti ve bölge milletlerinin yüreklerini dağladığını ifade eden Ruhani, bu şehadetin İran ve diğer milletlerin Amerika karşısında direniş ve İslami değerleri savunma azmini katladığını söyledi.

Bu korkakça terörün Amerika’nın bölgedeki aczinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Ruhani, Amerika’nın tüm insan ve uluslararası hukuku hiçe sayarak o ülke kara defterine bir sayfa daha eklediğini belirtti.

Ruhani, büyük İran milleti ve diğer bölge milletlerinin bu cinayetin intikamını Amerika’dan alacağını ifade etti.

Irak resmi yetkilileri Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani ve Hşdi El Şabi Komutan Yardımcsı Ebu Mehdi Muhendi’in Amerikalı güçler tarafından Bağdat’ta şehit edildiklerini bildirdiler.

Irak medyası bu ülke resmi yetkililerine dayandırdıkları haberlerinde General Süleymani ve Ebu Muhendis’in Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında hedef alındıklarını ve her ikisinin de şehit edildiklerini bildirdiler.

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2012