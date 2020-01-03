Zarif: Amerika haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumludur

Zarif, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zarif, General Süleymani'nin IŞİD, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini "uluslararası terörizm" şeklinde nitelendirdi.

Zarif bu terörün tehlikeli ve aptalca olduğunu belirtti.

Zarif ayrıca Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile yayınladığı bildiride, General Süleymani’nin terörünün bölge ve dünyada direnişi güçlendireceğini belirtti.

Zarif, ‘’İran Dışişleri Bakanlığı tüm siyasi, hukuki ve uluslararası kapasitesini İran Milli Güvenlik Konseyi kararlarının Amerikan terörist ve cani rejiminin bu cinayetle ilgili kararlarını kullanacaktır.’’ Dedi.

Irak resmi yetkilileri Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani ve Hşdi El Şabi Komutan Yardımcsı Ebu Mehdi Muhendi’in Amerikalı güçler tarafından Bağdat’ta şehit edildiklerini bildirdiler.

Irak medyası bu ülke resmi yetkililerine dayandırdıkları haberlerinde General Süleymani ve Ebu Muhendis’in Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında hedef alındıklarını ve her ikisinin de şehit edildiklerini bildirdiler.

Iraklı medya Amerikan helikopterlerinin eylemi gerçekleştirdiğini ve olayda Lübnan Hizbullah’ının Lideri Şeyh Hasan Nasrullah’ın Yardımcısı Naim Kasım’ın da şehit edildiğini iddia etti.

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2012