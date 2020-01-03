Ayetullah Hamenei: Canileri zor bir intikam bekliyor

General Süleymani’nin yıllarca Şehadet arzuladıktan sonran yüce Allah tarafından bu yüksek mertebeye ulaştığını ifade eden Ayetullah Hamenei, General Kasimi’nin tüm hayatını yüce Allah yolunda cihat ile geçirdiğini belirtti.

General Süleymani’nin gitmesiyle işleri ve yolunun kapanmayacağı ve devam edeceğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, General Süleymeni’nin direnişin uluslararası yüze olduğunu ve direnişin gönül verenlerin tamamının kanının peşinde olacağını bildirdi.

Ayetullah Hameneni, dost ve düşman herkesin direniş çizgisinin devam edeceğini ve nihai zaferin mücahitlere ait olacağını bildirdi.

Ayetullah Hamenei, General Süleymani’nin şehadetinden dolayı İran’da 3 günlük yas ilan etti.

Irak resmi yetkilileri Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani ve Hşdi El Şabi Komutan Yardımcsı Ebu Mehdi Muhendi’in Amerikalı güçler tarafından Bağdat’ta şehit edildiklerini bildirdiler.

Irak medyası bu ülke resmi yetkililerine dayandırdıkları haberlerinde General Süleymani ve Ebu Muhendis’in Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında hedef alındıklarını ve her ikisinin de şehit edildiklerini bildirdiler.

Iraklı medya Amerikan helikopterlerinin eylemi gerçekleştirdiğini ve olayda Lübnan Hizbullah’ının Lideri Şeyh Hasan Nasrullah’ın Yardımcısı Naim Kasım’ın da şehit edildiğini iddia etti.

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2012