3 Oca 2020 10:14
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News Code: 83618368
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General Kasım Süleymani, Amerika tarafından şehit edildi

General Kasım Süleymani, Amerika tarafından şehit edildi

Tahran, IRNA- Irak resmi yetkilileri Kudüs Ordusu Komutanı General Kasım Süleymani ve Hşdi El Şabi Komutan Yardımcsı Ebu Mehdi Muhendi’in Amerikalı güçler tarafından Bağdat’ta şehit edildiklerini bildirdiler.

Irak medyası bu ülke resmi yetkililerine dayandırdıkları haberlerinde General Süleymani ve Ebu Muhendis’in Irak uluslararası havaalanından çıktıklarında hedef alındıklarını ve her ikisinin de şehit edildiklerini bildirdiler.
Iraklı medya Amerikan helikopterlerinin eylemi gerçekleştirdiğini ve olayda Lübnan Hizbullah’ının Lideri Şeyh Hasan Nasrullah’ın Yardımcısı Naim Kasım’ın da şehit edildiğini iddia etti.
İran Devrim Muhafızları da General Süleymani’nin şehadet haberini doğruladı.
İran Milli Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hosrevi de İran Milli Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısının düzenleneceğini bildirdi.
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2012

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