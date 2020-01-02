Mirjave’de iki tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi

Sistan Beluçistan ili Sınır güvenliği komutanı Mohammad Mollaşahi yaptığı açıklamada, alınan ihbar sonucunda yapılan planlamalarda büyük bir şebekesinin çökertildiğini söyledi.

Mollaşahi şebekeden iki kaçakçının 2744 kg uyuşturucu ile yakalandığını belirterek, ele geçirilen uyuşturucunun 2377 kg’inin esrar ve 407 kg’inin de haşiş olduğunu ifade etti.

İran Gümrüğü'ne göre, yılın ilk 9 ayında gümrük memurları tarafından ele geçirilen uyuşturucu sayısı 480 ton 586 kg olurken, en fazla endüstriyel uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı değerlendirildiğinde, bu yıl İran-Afganistan sınırlarında ele geçirilen metamfetamin miktarının bir önceki yıla göre önemli ölçüde ve %500 oranında arttığını görülmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012