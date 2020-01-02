2 Oca 2020 14:20
Journalist ID: 1942
News Code: 83617891
1 Persons

İran’ın komşu ülkelere ihracatı iki misline çıkacaktır

İran’ın komşu ülkelere ihracatı iki misline çıkacaktır

Tahran, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hamid Zadbum, İran’ın gelecek yıl komşu ülkelere ihracatının bu seneye göre iki katına çıkacağını söyledi.

Zadbum, Buşehr kentinde yaptığı açıklamada, İran’ın 15 komşu ülkesinin ihracat rakamının 1160 milyar dolar olduğunu fakat geçen sene gerçekleşen ihracat rakamının24 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmalara göre yapılan 24 milyar doların yanında 100 milyar dolar da ihracat kapasitesi olduğunu ifade eden Zadbum, bu rakamın dörtte birinin gerçekleşmesi ile gelecek sene ihracatının 48 milyar dolara artacağını söyledi.

Zadbum, bu çerçevede 15 komşu ülkeye ihracat tarifesini azaltmaya ve karşılığında da ithalat ürünlerin tarifesinin de azaltılmasını istediklerini söyledi.

Zarbumn bu sene uygulanan en önemli anlaşmanın Avrasya anlaşması olduğunu belirterek, anlaşmaya taraf olan Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarusya’dan üçünün İran’ın direkt komşuları olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 9 =