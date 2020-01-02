İran’ın komşu ülkelere ihracatı iki misline çıkacaktır

Zadbum, Buşehr kentinde yaptığı açıklamada, İran’ın 15 komşu ülkesinin ihracat rakamının 1160 milyar dolar olduğunu fakat geçen sene gerçekleşen ihracat rakamının24 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmalara göre yapılan 24 milyar doların yanında 100 milyar dolar da ihracat kapasitesi olduğunu ifade eden Zadbum, bu rakamın dörtte birinin gerçekleşmesi ile gelecek sene ihracatının 48 milyar dolara artacağını söyledi.

Zadbum, bu çerçevede 15 komşu ülkeye ihracat tarifesini azaltmaya ve karşılığında da ithalat ürünlerin tarifesinin de azaltılmasını istediklerini söyledi.

Zarbumn bu sene uygulanan en önemli anlaşmanın Avrasya anlaşması olduğunu belirterek, anlaşmaya taraf olan Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarusya’dan üçünün İran’ın direkt komşuları olduğunu söyledi.

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2012