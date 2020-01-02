Cihangiri: Son 9 ayda İran’ın dünya ile ticaret hacmi 70 milyar dolardan fazlaydı

Tahran’da Hemşireler Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cihangiri, Amerika’nın bölgedeki varlığına değinerek, ‘’ Amerikalılar bölgenin neresinde oldularsa istikrarsızlık yarattılar, yıllardır Afganistan ve Irak’talar ve o ülke halkları her gün huzursuzluk yaşamaktalar. ‘’ dedi.

Bölgedeki yabancı güçlerin istikrar ve huzurun sağlanmasına yardım edemediklerini ifade eden Cihangiri, bu güçlerin istikrarsızlık sebebi olduklarını söyledi.

Bölge ülkelerindeki gelişmeler ve bunların İran üzerindeki etkisine değinen Cihangiri, Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan ve Pakistan’daki bugünkü olaylarının bir biri üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Nükleer anlaşma konusuna değinen Cihangiri, bir anlaşma sağlandığında o anlaşmanın uygulanması gerektiğini fakat nükleer anlaşmada Amerika’nın zorbalıkla anlaşmadan ayrıldığını, yeni ambargolar uyguladığını ve İran aleyhine baskı uyguladığını ve ülkenin ekonomik kaynaklarını baskıladığını söyledi.

İran’ın en büyük gelir kaynağının petrol olduğunu ifade eden Cihangiri, ABD’nin petrol satışına ambargo uyguladığını ve bütçesini kısıtlamaya çalıştığını söyledi fakat tüm bunlara rağmen petrol satışından elde edilen gelirin 50 milyar dolar olduğunu söyledi.

İran’ın barış yanlısı bir ülke olduğunu ifade eden Cihangiri, İran’ın tarih boyunca dünyanın hiçbir noktasında hiçbir millet aleyhine savaşa kalkışmadığını ve her zaman bölge ve dünyada barış peşinde olduğunu söyled.

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2012