İran köylerinin yüzde 87’si gaz şebekesine bağlıdır

Omid yaptığı açıklamada, hedeflerinin iki yıla kadar bu rakamın yüzde yüze ulaştırmak olduğunu belirterek, ‘’Ülkedeki mevcut 62 köyden, 39 bin köyün nüfusu 20 ailenin üstündedir ve 21 milyon köylü nüfusun 20 milyonu 20 ailenin üstündeki köylerde yaşamaktadır. ‘’ dedi.

Ülkedeki köylü nüfusun yüzde 5’inin 20 bin köyde ikamet ettiğini ifade eden Omid, köylülerin yüzde 95’inin de 20 aileden fazla köylerde yaşadıklarının söyledi.

İran’daki tüm köylerin elektrikten yararlandığını ifade eden Omid, köylerin yüzde 70’inde su şebekesinin mevcut olduğunu söyledi.

Omid, köylerde IT hizmetlerinin yüzde 900 arttığını belirterek, köylerin yüzde 90’ında milli iletişim şebekesinin mevcut olduğunu ve bunun gelecek bir yıl içinde yüzde yüze ulaşacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012