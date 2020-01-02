ABD’nin Irak Büyükelçiliği faaliyetleri durduruldu

Bu kararın son günlerde Amerika’nın Iraklı halk güçlerine saldırısı sonrası düzenlenen geniş gösteriler sonrası alındığı bildirilmektedir.
Irak’ta son günlerde Amerikan askeri güçlerinin o ülke topraklarındaki varlığı aleyhine geniş gösteriler düzenlendi.
Irak Büyükelçili o ülke vatandaşlarından gerektiği takdirde Erbil konsolosluğuna müracaat etmelerini istedi.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Amerikan kuvvetlerinin Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırıları şiddetle kınayarak, 'Onların (Amerikalıların) Irak'ta ve Suriye'de neler yaptığını görün. Haşdi Şabi'den IŞİD'in intikamını alıyorlar' dedi.
Bugün Hz. Zeyneb'in doğum günü nedeniyle İran'da Hemşire Günü'nün kutlandığı törende binlerce hemşireyi kabul eden Ayetullah Hamanei, törende konuştu.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei burada yaptığı açıklamada, 'Kendilerinin ürünü olan IŞİD'i bozguna uğrattığı için Haşdi Şabi'den intikam almaktalar. Ben ve İran hükümeti ile halkı, Amerika'nın bu çirkinliğini şiddetle kınıyoruz' diye konuştu.
Amerikalıların bu tür olaylarla karşılaştıkları zaman ve Bağdat ve Irak genelinde Amerikan karşıtlığının had safhada olduğu bugünlerde, ABD Başkanı Trump'ın tivit atarak, bunları İran'ın yaptığını iddia ettiğini kaydeden Ayetullah Hamanei, 'O zat İran'a gereken yanıtı vereceğiz diyor. İlk olarak halt ediyorsunuz. İkincisi mantıklı olursanız bölge halklarının sizden nefret etitğini görürsünüz. Siz Amerikalılar, Irak'ta ve Afganistan'da cinayet işlediniz ve insan öldürdünüz' ifadesine yer verdi.
Irak, Suriye ve Afganistan halkarının Amerikalılardan nefret ettiğini açıklayan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Bu nefret kendisini bir yerde dışa vurur. Amerika'nın bölgede yaptığı siyasi ve güvenlik eylemlerinin sonucu böyle bir nefret olur' değerlendiresinde bulundu.
Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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2012
Tahran, IRNA- ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği tüm faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.
Bu kararın son günlerde Amerika’nın Iraklı halk güçlerine saldırısı sonrası düzenlenen geniş gösteriler sonrası alındığı bildirilmektedir.
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