Son 8 ayda Lastik üretimi artmakta

Tenha yaptığı açıklamada bu rakamın bir önceki yıl 163 bin 886 ton olduğunu ve bu yılkı üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 1ç28 arttığını söyledi.

Tenha, IRNA’ya yaptığı açıklamada, 21 Mart itibarı ile 8 aylık dönemde ülke içinde 11 milyon 636 bin 921 araba lastiğin üretildiğini ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 1o artış gösterdiğini söyledi.

Tenha bu sene zarfında çeşitli kamyonetle için üretilen lastik miktarının 979 bin 478 olduğunu ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 16 azaldığını söyledi.

Tenha, bu süre zarfında otobüs ve kamyon lastiği üretiminin de bu süre içinde yüzde 24 azalarak, 485 bin 49 adede ulaştığını söyledi.

Tenha bu dönem içinde tarım alanında kullanılan lastiklerinin üretiminin arttığını ve hafif lastiklerin yüzde 15 ve ağır lastiklerin de yüzde 20 artış kaydettiğini söyledi.

Tenha, sanayi ve yol yapımında kullanılan lastiklerin bu süre zarfında geçen seneye nazaran değişmeden 30 bin 60 adet olarak üretildiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012