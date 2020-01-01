2 Oca 2020 00:04
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News Code: 83617360
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İngiltere, Avrupa ülkelerinin KOEP’e bağlı olduklarını söyledi

İngiltere, Avrupa ülkelerinin KOEP’e bağlı olduklarını söyledi

Tahran, IRNA- İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Robert Mcair, Avrupa ülkelerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütleri ve hatta önün ötesine de bağlı olduklarını söyledi.

Yeni yıldan dolayı Twitter hesabından Farsça bir mesaj yayınlayan Mcair, yeni yılın umut zamanı olduğunu belirterek, 2020 yılında İran ve uluslararası camia arasındaki KOEP, bölge güvenliği, insan hakları gibi sorunlara eğilmeyi temenni etti.

Mcair, ‘’KOEP’in Avrupalı ortakları olarak Amerika’nın çıkmasına rağmen anlaşmanın uygulanması için tüm çabamızı harcıyoruz. Biz tüm taahhütlerimize bağlıyız. ‘’ dedi.

Mcair, İran’ın bu fırsattan yararlanmasını temenni ederek, ülkesi ve bölgede barış ve ilerleme isteyen diğer ülkelerle işbirliği yapmasını temenni etti.

İran’ın zor ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Mcair, İran’ın nükleer konudaki yaptıklarının uluslararası camia için kaygı kaynağı olduğunu iddia etti.

Mcair, 2020 yılının daha fazla anlaşma için iyi bir fırsat olmasını temenni etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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