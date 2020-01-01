Ruhani: Komşularımızın çoğu ile samimi ve sıcak ilişkilere sahibiz

Erdebil yetkilileri ile görüşen Ruhani, ‘’İran’ın Azerbaycan, Irak, Türkiye, Rusya ve diğer komşuları ile çok iyi ilişkileri vardır. İki, üç ülke kendi yarattıkları durumdan bu topluluğun içinde değiller ve umarım onlarda bu topluluğa katılırlar. ‘’ dedi.

Erdebil ilinin kuzey komşusu Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasında sıcak ilişkiler ve ortak işbirliği olduğunu ifade eden Ruhani, iki ülke arasında Erdebil ilinde Ortak Sanayi Sitesi kurulmasının gündemde olduğunu söyledi.

Ruhani, Amerika’nın düşmanlığının devam ettiğini ifade ederek, İran’ın bir süper güce teslim olmayacağını belirterek, herkesin ülkenin Cumhuriyeti ve İslamiyet’inden vazgeçmemesi konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Ruhani, ‘’Fırsatlardan vazgeçmeyen bir kişiyim, ben müzakere adamıyım saha önce biz dünyanın 6 ülkesi ile oturduk ve anlaşmaya vardık. Bir hatalı değiliz, halka ve dünyaya yalan söylemedik, biz hep doğruları söyledik.’’ Dedi.

Ruhani, ‘’Birisi (Trump) kendi başına bir şeyler yapmakta, dostları ve komşularına olan taahhütlerini ayaklar altına almakta, uluslararası anlaşmalardan çıkmaktadır. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012