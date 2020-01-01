İran’ın ihracatının yüzde 45’i serbest ve özel ekonomik bölgelerden yapılmaktadır

İftihari yaptığı açıklamada, bu bölgelerdeki ticaret hacminin iki sene önce 21 milyar dolardan aşkın olduğunu ve bu rakamın bir önceki yıl ambargolardan dolayı 19 milyar dolara düştüğünü söyledi.

İftihari, daha önceki yıllarda serbest bölgelerdeki petrol dışı ürünlerin ihracatının 1.2 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamın geçen sene 20 milyar dolar civarında olduğunu ve bu sene de bu rakamın bu civarda olacağını söyledi.

İran Serbest Bölgelerinde yabancı yatırım miktarına değinen İftihari, ‘’Bu bölgelerde geçen sene bir milyar doları aşkın yabancı yatırım gerçekleşti ve bu rakam bu sene (21 Mart’tan bu yana) bir milyar dolar olmuştur. ‘’ dedi.

İftihari, Serbest bölgelerde en fazla yatırım miktarının petrokimya alanında olduğunu ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012