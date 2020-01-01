Ruhani: Karşı taraf yanlış yolundan dönerse müzakereye hazırız

Ruhani, Erdebil kentinde yaptığı açıklamada, bu planın İran karşısında işleyemeyeceğini belirterek, ‘’Onlar bu yanlış ve hatalı yoldan geri dönmeliler. Onlar ne zaman ilk oldukları yere geri dönerlerse biz hazırız. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Onlar ayaklar altına aldıkları taahhütlerine geri dönmeliler ve bunu itiraf etmeliler ve eğer bunu itiraf etmiyorlarsa da bunu uygulamada göstermeliler.’’ İfadesini kullandı.

Ruhani, ‘’Siz İran milletinden üstün millet değilsiniz ve sizin hükümetiniz de İran hükümetinden üstün değildir. Biz sizin milletinize saygı duyuyoruz fakat hükümetine yaptıkları yanlışlardan dolayı itirazımız vardır. ‘’ dedi.

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2012