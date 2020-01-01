İran’ın Amerika’ya itirazı iletildi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li yetkililerin, "savaş yanlısı açıklamaları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ihlal eden tutumlarına" ilişkin İran'ın itirazlarının İsviçreli diplomata iletildiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsen Baharvend, İsviçre Maslahatgüzarından Amerikan yetkililerine Irak’ın bağımsız ülke olduğunu ve Irak halkının istiklal ve hürriyet yanlısı şerefli halk olduklarını iletmesini istedi.

Baharvend, görüşmede Amerikan ordusunun hiçbir delil göstermeden Iraklı gençlerden en az 25 kişiyi katlettiğini belirterek, Irak halkının da doğal olarak ülkelerini işgal eden ve gençlerini öldüren bir ülkeye tepki göstereceği ifade edildi.

Tahran'ın savaş isteyen taraf olmadığı vurgulanan açıklamada, "İran'ın hiçbir tehdit ve akılsızca girişim karşısında eli bağlı değildir ve tüm gücüyle kendini savunacaktır." denildi.

Açıklamada, "ABD hükümeti, başkalarını delilsiz şekilde suçlamak yerine diğer halklarla nasıl konuşması gerektiğini öğrenmeli ve işgalcilikten vazgeçmelidir." ifadelerine yer aldı.

Bunun üzerine ABD Savunma Bakanlığı geçen günlerde, Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. Saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ABD'nin saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin kapısını kırarak, içeri girmiş ve binaya zarar vermişti.

Olayların ardından Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacağını kaydederek, "O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullanmıştı.

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2012