İran günlük yaklaşık 50 milyon metreküp doğal gaz ihraç ediyor

İRNA’ya konuşan Müntezir Türbeti, ’Türkiye, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Irak ve Ermenistan'a gaz ihracatı yapmaktayız. Özel sektörümüz de Türkmenistan'dan gaz alıarak diğer ülkelere ihraç ediyor. Ülkenin kuzey illerine de gaz verilmektedir. İran Ulusal Gaz Şirketi'ne 27 milyon hanehalkı üyedir’ diye belirtti.

Ülkenin doğalgaz endüstrisinin İslam Devrimi'nden bu yana büyüyüp geliştiğini kaydeden Müntezir Türbeti, 'Gaz hatları ve şebekelerinin geliştirilmesi konusunda yurt diğer ülkelere bağımlı değiliz ve yerel gücümüze güveniyoruz. Bu nedenle yaptırımların gaz boru hattı geliştirme planlarının uygulanması üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır’ ifadesini kullandı.

Kapasiteye açısından İran'ın günlük 900 milyon metreküpten fazla gaz üretebileceğini dile getiren İranlı yetkili, 'Ülkenin üç bin köyü her yıl gaz şebekesine bağlatılıyor. Yılsonuna kadar 800 kilometre yüksek gerilim boru hattı faaliyete geçecek' açıklamasında bulundu.

Bu sanayinin İran'da istihdam durumuna atıfta bulunan Müntezir Türbeti, 'Bu sektörün ayırt edici özelliklerinden biri, çalışma zamanında ve ağ oluşturmada işe alma ve geçici istihdam özelliğidir. Bir şehre doğal gaz bağlantısı verildiği zaman, ailelerin doğalgazını sağlamanın yanı sıra, gaz iletiminden önce ekonomik olmayan işletmeler, ekonomik önem kazanırlar ve gaz iletimi istihdama ve işe alınmaya neden olur’ diye ekledi.