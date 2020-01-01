Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Erdebil'de 93 projenin toplu açılışı yapıldı

Bu 93 projenin hayata geçmesi için 2 bin milyar Tümen tahsis edilmiştir. Açılan bu projelerle 4395 kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı'nın törenle açtığı bu projeler arasında tır üretim fabrikası, baraj, hastane, tekstil fabrikaları, lastik ve ahşap ürünleri atölyeleri, havalimanı projeleri, ulaşım yollarının yenilemesi ve geliştirilmesi, tarım sulama şebekelerinin geliştirilmesi ve iletişim ve bilgi teknolojileri sektörü gibi sektörler mevcut.

Cumhurbaşkanı Ruhani defalarca düşmanların İran ekonomisini çökertmek için uyguladığı tüm ambvargo ve baskılara rağmen ülke genelinde imar ve kalkınma projelerinin kuvvetle hayata geçtiğini ifade etmiştir.