ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'nin huzursuz gecesi

Amerikan helikopter ekipleri, protestocuları büyükelçilikten ayrılmaları için defalarca uyardı.

Öte yandan haberlere yansıyan bilgilere göre, Ayn'ül-Esad üssünde bulunan Amerikan birliklerinin büyükelçilikteki güvenlik güçlerine yardım etmek için Bağdat'a gönderildiği ifade edildi.

Bazı haberlerde, Irak Özel Kuvvetleri'nin komutanlarından birinin ABD birliklerini taşıyan 20'den fazla zırhlı aracın Bağdat'ın Yeşil Bölgesi ve büyükelçiliğe girişini engelleyerek, onlar Bağdat Havalimanı'na geri çevirdiğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Salı gecesi yaptığı açıklamada, Bağdat'taki tüm büyükelçilik personelinin güvende olduğunu açıkladı.

Bugün ABD büyükelçiliği yakınında öğle saatlerinde başlayan protesto mitingi, ABD birlikleri Irak'tan ayrılana ve büyükelçiliği kapatana kadar devam edecek.

Bugünkü protestolarda ABD Büyükelçiliği'ndeki güvenlik güçleri, kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz yaktı ve göstericilere ateş açtı.