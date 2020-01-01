Amerikalılar, Haşdi Şabi'den IŞİD'in intikamını alıyor

Bugün Hz. Zeyneb'in doğum günü nedeniyle İran'da Hemşire Günü'nün kutlandığı törende binlerce hemşireyi kabul eden Ayetullah Hamanei, törende konuştu.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei burada yaptığı açıklamada, 'Kendilerinin ürünü olan IŞİD'i bozguna uğrattığı için Haşdi Şabi'den intikam almaktalar. Ben ve İran hükümeti ile halkı, Amerika'nın bu çirkinliğini şiddetle kınıyoruz' diye konuştu.

Amerikalıların bu tür olaylarla karşılaştıkları zaman ve Bağdat ve Irak genelinde Amerikan karşıtlığının had safhada olduğu bugünlerde, ABD Başkanı Trump'ın tivit atarak, bunları İran'ın yaptığını iddia ettiğini kaydeden Ayetullah Hamanei, 'O zat İran'a gereken yanıtı vereceğiz diyor. İlk olarak halt ediyorsunuz. İkincisi mantıklı olursanız bölge halklarının sizden nefret etitğini görürsünüz. Siz Amerikalılar, Irak'ta ve Afganistan'da cinayet işlediniz ve insan öldürdünüz' ifadesine yer verdi.

Irak, Suriye ve Afganistan halkarının Amerikalılardan nefret ettiğini açıklayan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Bu nefret kendisini bir yerde dışa vurur. Amerika'nın bölgede yaptığı siyasi ve güvenlik eylemlerinin sonucu böyle bir nefret olur' değerlendiresinde bulundu.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

'İran İslam Cumhuriyeti, bir ülke ile mücadele etme kararı aldığı zaman, bunu açıkça yapar. Biz kendi ülke ve halkımızın menfaat ve çıkarlarına bağlıyız. İran halkının saygınlığı ve kalkınmasına şiddetle bağlıyız ve halkımızı tehdit eden herkesle hiçbir korkuya kapılmadan, karşılaşır ve gereken darbeyi indiririz.'