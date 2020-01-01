İran'da bitkisel ateşleyici madde üretildi

Ürünün mucidi Sadık Haşimiferd İRNA muhbabirine yaptığı açıklamada, ürünün bitkisel ve güvenli olmasının başlıca özellikleri olduğunu belirterek, 'Bu sıvı, tahta ve kömür dışında bir yüzey ürerinde ateşlenmez ve hatta elinize bile döktüğünüz zaman ateşlenmiyor. Sıvı sadece kömür, tahta veya türevlerinin üzerinde ateşlenebiliyor' diye konuştu.

Sıvının tasarlanıp üretime geçmesi süresinin bir yıl sürdüğünü açıklayan Haşimiferd, 'Ürettiğimiz ürün, özellikle çam yağı olmak üzere, doğal ve bitkisel ürünlerden elde edilmiş ve kullanıcılar için her hangi sorun oluşturmamak üzere tasarlanıp üretilmiştir' diğerlendirmesinde bulundu.

Sıvının alkol, benzin ve diğer tehlike oluşturan ateşleyici maddelerin yerine kullanılmak amacıyla tasarlanıp üretildiğine dikkati çeken İranlı araştırmacı, 'Bu ürün diğer ateşleyici ürünlere kıyasla güvenlidir' dedi.

Halkın hastanelere müracaat etmelerinin bir nedeninin şimdiye kadar kullanılan ateşleyici ürünlerin nedeniyle medyana geldiğini açıklayan Haşinmiferd, 'Ürettiğimiz bu madde, insanların bu konudaki sorun ve kaygılarını biraz düşürebilir ve bunu kullanmakla, kendi sağlıklarını daha iyi bir biçimde koruyabilirler' diye belirtti.

Ürünü yurt dışına ihraç etme konusundaki hedefleri ile ilgili bir soruya da yanıt veren İranlı araştırmacı Haşimiferd, 'Birçok ülkeden bununla ilgili talepler aldık, ancak övünerek, ürünün İran ürünü olduğunu ve ülkeye döviz girdisi sağlamak amacıyla ihracatını düşündüğümüzü belirtmek isterim' diye vurguladı.