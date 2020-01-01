Amerikalılar, bölgede tahripkar politikalarından vazgeçmeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD yetkililerinin Irak olayları ile ilgili suçlayıcı açıklamalarına işaret ederek, 'Amerikan yetkililerinin hayret verici küstahlığı öyle bir duruma gelmiş ki en az 25 kişiyi kana buladıktan, onlarca Iraklıyı yaraladıktan, bu ülkeye maddi hasar verdikten ve Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği ayaklar altına aldıktan sonra, büyük bir küstahlıkla bu ülke halkının Amerikalıların cinayetlerine karşı protestolarını İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlıyorlar' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu iddiasının Irak halkına bir tür hakaret niteliğinde olduğuna değinen Musevi, 'Irak halkından bu kadar cinayete karşı nasıl sessiz olmasını beklersiniz? Amerikalılar bir yandan Irak halkının özgürlükçü ve bağımsızlıkçı isteklerini görmezden gelirken, öbür yandan Saddam'ı destekleme, IŞİD'i ortaya çıkarma ve Irak halkını yağmalamaktaki rollerini unutuyor ve anlaşılan şu ki Irak halkınca 'işgalci' olarak nitelendirildiklerini unutmuş gibi gözüküyorlar' ifadesine yer verdi.

Musevi konuşmasının sonunda, Amerikan yetkililerinin İran'ı suçlayıcı açıklamalarını reddederek, onları her türlü yanlış tepki ve hesaplamalar konusunda uyardı ve bölge tahripkar politikalarına son vermeye çağırdı.