İran yılın ilk 9 ayında 31.9 milyar dolar ihracat yaptı

Mevcut ekonomik koşullar altında 63 milyar dolarlık ticaretin, ekonomik aktivistlerin ortak çabalarına borçlu olduğunu söyleyen Nuri, Çin, Irak, BAE, Afganistan ve Türkiye'nin İran'ın başlıca ihracat, Türkiye, BAE ve Almanya'nın da önde gelen ithalatçı pazarlar olduğunu kaydetti.

Nuri açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Yaptırımlar bir nimet değilü ancak iş adamlarının çaba sarf etmeleri için zemin hazırlanmıştır. Hammaddelerini yirmi yılı aşkın süredir ithal eden fabrikalar, şimdi ya kendileri bu malları üretiyor ya da yerel birimlerden satın alıyorlar.’

İran'ın dördüncü sanayi merkezi olan Merkezi ilinde 2900'dan fazla küçük ve büyük sanayi birimi bulunmaktadır.