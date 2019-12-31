Zarif: Amerika’nın kanunlara karşı gelmesi KOEP’i tehlikeye atmıştır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Bu on yılın son ziyaretinde İran, Rusya ve Çin arasında Amerika’nın uygulamaları ile çoğulculuğun ciddi tehlikede olduğu konusunda görüş birliği vardır. ‘’ diye yazdı.

Zarif, ‘’İran, Çin ve Rusya AB ve 3 Avrupa ülkesinin KOEP’i korumak için tek yolunun sözde tutumlarını bırakması ve taahhütlerine başlamak olduğuna inanıyorlar.’’ Diye yazdı.

Zarif bu sabah Pekin’e gelerek Çinli meslektaşı ile görüşmelerde bulundu.

Zarif, Çin ziyareti öncesinde Moskova’da Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelmişti.

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2012