Avustralyalı arkeolog: Dünyanın ilk Deniz Kuvvetleri Ahamenişi döneminde kuruldu

İran Arkeoloji Araşturmaları kurumunda konferans veren Avi Bachenheimer, Ahamenişi’lerin sadece yer üstü zenginliklerle ilgilenmediklerini araştırma gemileri ile etraflarındaki denizler, nehirler ve okyanusları da araştırdıklarını söyledi.

Dünyanın ilk sabit deniz kuvvetlerinin Birinci Dariyuş zamanında kurulduğunu ifade eden Avi Bachenheimer, Ahamenişi imparatorluğunun siyasi coğrafyasında dayandıkları noktanın Akdeniz’de denizcilik olduğunu söyledi.

Ahamenişi döneminde insani ve maddi kaynakların bir çoğunun açık denizlerde bulunduğunu ifade eden Avi Bachenheimer, tarihi kaynakların ahamenişilerin su kaynakları yönetimine nedenli vurgu yaptıklarını ve Afrika’nın doğu sahilleri ile Send nehrinde araştırmalar yaptıklarını gösterdiğini söyledi.

Avi Bachenheimer, bulunan sikkelerin Ahamenşi deniz kuvvetlerinin hangi unsurlarını da gösterdiğini söyledi.

Pers İmparatorluğu, M.Ö. 550 yılı civarında kuruldu. İmparatorluğun başkenti Persepolis, M.Ö. 515 yılında kuruldu. Bu dönemde, imparatorluğun toprakları Pakistan'dan Bulgaristan'a uzanan geniş bir alanı kaplıyordu. Dünya nüfusunun %55'i bu topraklarda yaşıyordu. Yaşam standartlarının oldukça yüksek olduğu imparatorlukta, kölelik yasadışıydı.

Persepolis'te Serhas (Xerxes) Kapısı'ndan geçerek yürümek ve görkemli Apadana Sarayı'nı görmek mümkündü.

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2012